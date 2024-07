Przystojny i kochający sport Brooklyn został twarzą wiosennej kolekcji Reserved. Mimo, że młody Beckhama ma już za sobą kilka sesji dla prestiżowych magazynów, to marka Reserved, jako pierwsza na świecie zdecydowała się na zaangażować go w charakterze modela do kampanii reklamowej.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych kolekcjach

Brooklyn Beckham promował będzie kolekcję Reserved YFL o nazwie "Volcano Explosion", w której zamiłowanie do sportu spotyka się z modowym kontekstem. Najnowsze propozycje marki skierowane są głównie do osób kochających sport i skoki adrenaliny.

Reklama

W kolekcji dominuje wzornictwo inspirowane odzieżą przeznaczoną do uprawiania sportów ekstremalnych. Uwagę przykuwają zestawienia surowych form z intensywnymi kolorami i graficznymi deseniami. Kolekcja obfituje w wyraziste detale: perforowane wykończenia, sznurowane elementy, odblaskowe nadruki i tłoczenia. Wśród fasonów dominują oczywiście wygodne koszule i t-shirty. Jednak znajdziecie również ciekawie zaprojektowane bluzy z przeszyciami i supermodne spodnie z niską talią (tzw. cargo pants).