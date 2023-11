Czekacie z niecierpliwością na Black Friday w drogeriach? Mamy dla was wspaniałą wiadomość - nie musicie dłużej czekać, bo w Sephorze zaczął się już Black Week! Oznacza to, że już od poniedziałku 19 listopada aż 100 wybranych kosmetyków możecie kupić nawet o 30 procent taniej. Co znajdziecie w tej magicznej setce?

To jeden z największych hitów na Black Week w Sephorze! Podkład ESTÉE LAUDER Double Wear - możecie go kupić za 132,90 zł (został przeceniony ze 189 złotych)

W Sephorze dostępna będzie również na Black Week paleta do oczu KAT VON D za 135 złotych (przeceniona ze 195 zł)

Na Black Week kupicie również wodę perfumowaną YVES SAINT LAURENT. Przeceniona z 269 złotych na 187,90 zł.

Black Friday każdego roku przyciąga tłumy na największe wyprzedaże. W tym roku Black Week oprócz Sephory, zaczęła już m.in. sieciówka H&M - która proponuje aż 30 % zniżki na wybrane elementy garderoby. Które sklepy wcześniej zaczynają promocje na Black Friday? Oto lista...

