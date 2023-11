Reklama

Tęsknicie za serialem "Brzydula"? Mamy dla Was świetne wiadomości! Okazuje się, że hitowa produkcja już wkrótce wróci na ekrany! O tym, że "Brzydula" będzie kontynuowana, Julia Kamińska zdradziła nam już kilka miesięcy temu. Aktorka przyznała wówczas, że chciałaby znów wcielić się w serialową Ulę Cieplak!

Byłoby wspaniale, gdyby udało się wrócić na plan- przyznała w rozmowie z Party.pl. Wiem, że takie plany są.

Teraz okazuje się, że marzenie Julii Kamińskiej już wkrótce się spełni! Aktorka na swoim profilu na Instagramie pochwaliła się scenariuszem do najnowszej serii "Brzyduli" i potwierdziła tym samym, że wkrótce ruszą prace do najnowszej odsłony serialu! Kamińska na pewno pojawi się w serialu, pod znakiem zapytania stoi udział w serialu Filipa Bobka. W serialu na pewno za to nie pojawi się Małgorzata Socha, czyli serialowa Violetta Kubasińska.

Posłuchajcie, co o "Brzyduli" mówiła nam Julia Kamińska!

Przypominamy, że serial był emitowany na antenie TVN w latach 2008-2009. Ostatni odcinek stacja pokazała 22 grudnia 2009 roku.

Julia Kamińska pokazała scenariusz nowych odcinków "Brzyduli".