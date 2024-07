Beata Pawlikowska zaplanowała kolejną daleką wyprawę. Tym razem znana dziennikarka i podróżniczka wybierze się do Buenos Aires, skąd następnie uda się Urugwaju, a później jeszcze dalej. Tym razem również Beata Pawlikowska podróżować będzie samotnie. Właśnie tego typu wyjazdy sprawiają jej największą przyjemność. Gdzie zamierza dotrzeć tym razem? To bardzo ekstremalne miejsce...

W Urugwaju po lądzie dojadę do Paragwaju. W Paragwaju znajdę jakąś łódź. Musi być to łódź towarowa, bo tam nie pływają inne łodzie. Popłynę rzeką na północ Paragwaju do najbardziej niedostępnego miejsca, które tam jest. Podobno tam nie można dotrzeć. Mam zamiar to sprawdzić - zdradziła podróżniczka w rozmowie z Party.pl.