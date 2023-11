Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja o początkach konfliktu między Martą Manowską a Basią Kurdej Szatan. Panie mają rywalizować o to, która jest większą gwiazdą stacji TVP. Marta prowadzi aż dwa programy w Telewizji Publicznej - "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". Coraz częściej mówi się o tym, że otrzyma kolejny. Z kolei Basia Kurdej Szatan poprowadziła już "Dance Dance Dance", "Kocham Cię Polsko", "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Czy rzeczywiście gwiazdy ze sobą rywalizują? Zobacz, co zdradziła nam Basia Kurdej Szatan!

Reklama

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan musiała powtarzać maturę! Poszło jej tak źle?

Reklama

Którą z nich lubisz bardziej?