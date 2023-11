Koncert "Artyści przeciw nienawiści" już dziś w Łodzi! Ta wyjątkowa inicjatywa zjednoczyła tłum gwiazd, które przybyły do tego miasta, by zaśpiewać na jednej scenie i w ten sposób walczyć z nienawiścią. Przypomnijmy, że na pomysł wspólnego koncertu wpadła Doda, tuż po tragicznych wydarzeniach, mających miejsce na 27. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. To właśnie wtedy nożownik wtargnął na scenę i zadał kilka ciosów prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Następnego dnia mężczyzna zmarł.

Nikt nie miał wątpliwości, że do tych wydarzeń nigdy by nie doszło, gdyby nie nakręcająca się od dawna spirala nienawiści. I właśnie przeciw niej oraz przeciw hejtowi gwiazdy postanowiły stanąć na jednej scenie i razem zaśpiewać. Kto się pojawił? Zobaczcie poniżej!

