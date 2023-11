Reklama

Ariana Grande chce wrócić do swojego byłego?! Fani zaczęli to podejrzewać, gdy artystka zaczęła komentować jego zdjęcia. Nie martwcie się jednak, nie chodzi o Pete'a Davidsona, z którym rozstała się kilka tygodni temu. Choć para była już ze sobą zaręczona, jej związek rozpadł się z hukiem niedługo po samobójczej śmierci Millera. Od tego momentu Ariana i Pete nie mogli pochwalić się dobrymi relacjami, zwłaszcza że Pete urządzał sobie niesmaczne żarty zarówno ze śmierci Millera, jak i samej Ariany. Czyżby więc artystka szukała pocieszenia w ramionach mężczyzny, z którym była kilka lat temu?

Ariana Grande chce wrócić do byłego?

Mowa o Rickym Alvarezie, z którym Ariana Grande była kiedyś związana. Plotki o rzekomym powrocie do Ricky'ego wzięły się stąd, że Ariana... skomentowała jego zdjęcie! Pod fotografią byłego napisała:

- Te kolory są chore.

Ariana w ten sposób oceniła sweter Ricky'ego i jego kolor włosów. Fani natychmiast to zauważyli i pod jej komentarzem pojawiło się ponad 100 odpowiedzi Jakby tego było mało, większość z nich dotyczyła pytań, czy Ariana wróci do Ricky'ego oraz próśb, by to zrobiła! Wokalistka odpowiedziała.

Jesteśmy tylko przyjaciółmi, Ricky jest dla mnie jest starszy brat. Odetchnijcie z ulgą - skomentowała.

Odetchnęliście? A może uważacie, że Ariana i Ricky mogliby teraz stworzyć udany związek?

Ricky jest tancerzem

Ariana i Ricky byli kiedyś parą