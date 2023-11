Ariana Grande i Pete Davidson są ze sobą od kilku miesięcy. Związali się ze sobą zaraz po tym, jak Ariana rozstała się z nieżyjącym już Makiem Millerem, z którym rozstała się wiosną 2018 roku. Obecnie Ariana i Pete są zaręczeni, ale najwyraźniej komikowi to nie wystarczy. Ostatnio wyjawił, co robi, żeby zatrzymać przy sobie piękną artystkę! Tego żadna kobieta by mu nie wybaczyła!

Reklama

Zobacz: Ariana Grande ma depresję?! Przez to odwoła trasę koncertową?! Jej komentarz zdradza wszystko

Pete Davidson podmienia Arianie tabletki antykoncepcyjne?!

Ariana Grande zabezpiecza się przed ciążą tabletkami antykoncepcjnymi. Młoda artystka jeszcze nie chce zostać mamą, ale wygląda na to, że jej starania mogą pójść na marne! Pete Davidson zdradził ostatnio w czasie swojego występu w Saturday Night Live, co robi...

Ostatniej nocy podmieniłem jej tabletki antykoncepcyjne na Tic Taki. Wierzę w nas, i tak dalej... ale wiecie - po prostu chcę mieć pewność, że nigdzie sobie nie pójdzie - powiedział Pete.

To miał być żart, jednak według nas, jest mało zabawny. A wy co sądzicie? Doceniacie poczucie humoru narzeczonego Ariany?

Przeczytaj też: Klątwa Ariany Grande?! Jej byłego chłopaka zabiły narkotyki. Jej obecny partner... też jest uzależniony!

Polecamy: Ariana Grande przerywa milczenie. Opublikowała poruszające ZDJĘCIE Maca Millera!

Ariana Grande zostanie mamą?

East News

Pete zrobi wszystko, by zatrzymać przy sobie Arianę?!