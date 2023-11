Reklama

Anna Wendzikowska wraca do "M jak miłość"! To już kolejna gwiazda, która po przerwie znów zagra w wielkim hicie Telewizji Publicznej. Ostatnio informowaliśmy Was o tym, że do "Mjm" wraca Monika Krzywkowska, która po raz kolejny wcieli się w postać Jolanty Kaczmarek. Teraz kolejna gwiazda przyznała, że wkrótce rozpocznie zdjęcia na planie hitu. Tęskniliście za serialową Moniką Ochman? Jeżeli tak to posłuchajcie, co w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradziła Anna Wendzikowska, która wciela się w jej postać. Kiedy wraca na plan "M jak miłość"?

