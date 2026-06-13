Ślub Julii Suryś odbył się 12 czerwca, a zdjęcia i nagrania z uroczystości błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Tancerka z „Tańca z gwiazdami” powiedziała „tak” Marcinowi Stromeckiemu. Po ceremonii w kościele goście bawili się na weselu zorganizowanym niedaleko Lublina. Podczas przyjęcia Julia Suruś pokazała się w drugiej sukni ślubnej.

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" już po ślubie. Gdzie odbyło się wesele pary?

W miniony piątek, 12 czerwca, okazało się, że Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Gwiazdy, które zostały zaproszone na uroczystość pokazały w sieci zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego wydarzenia. Przyjęcie zorganizowano w Siedlisku Rezydencji w Szczerym Polu w Bystrzycy Nowej, niedaleko Lublina. Już samo wejście ustawiono tak, by robiło wrażenie: czerwony dywan prowadził gości prosto do środka. Uwagę przyciągał rówież basen.

W środku dominowała elegancja w lekkim, nowoczesnym wydaniu: białe obrusy, dekoracje kwiatowe i duży żyrandol, który był jednym z najbardziej charakterystycznych elementów sali.

Druga stylizacja ślubna Julii Suryś. Tancerka zachwyciła na weselu

Julia Suryś podczas ślubu miała na sobie białą suknię do ziemi, rozkloszowaną, z dopasowaną górą w formie gorsetu. Stylizacja została uzupełniona długim welonem z koronką. Panna młoda wyglądała zjawiskowo w kreacji w stylu księżniczki, ale okazuje się, że już na weselu Julia Suryś przebrała się i pokazała się gościom w zupełnie innej kreacji. Tancerka wybrała dopasowaną jasną suknię z odkrytymi plecami i sporym dekoltem z przodu.

Julia Suryś w drugiej sukni wyglądała zjawisko. Kreacja o kroju rybki była strzałem w dziesiątkę.

Kim jest mąż Julii Suryś?

Po ślubie naturalnie wzrosło zainteresowanie tym, kim jest mąż tancerki znanej z „Tańca z gwiazdami”. Marcin Stromecki jest zawodowym piłkarzem, gra na pozycji defensywnego pomocnika. Od początku 2026 roku reprezentuje ŁKS Łomża, a wcześniej występował m.in. w barwach Victorii Września.

Para jest związana od kilku lat, ale przez długi czas trzymała swoją relację z dala od medialnego zgiełku. Julia Suryś otwarcie przyznawała, że zależało jej na zachowaniu tej sfery jako bezpiecznej przestrzeni i nie chciała wystawiać jej na publiczną ocenę.

Zobaczcie nowe kadry z wesela Julii Suryś i jej ukochanego. Tancerka błyszczała w drugiej sukni ślubnej.

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fot. Instagram juliasurys