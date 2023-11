Ewa Chodakowska i Anna Starmach łączą siły! Jak donosi nowy "Flesz", obie panie postanowiły połączyć siły, żeby przekonać swoich fanów do zmiany trybu życia na zdrowy! Zapowiada się ciekawie, bo Chodakowska to jedna z najbardziej cenionych trenerek fitness w Polsce. Z kolei Starmach wielu uważana jest za kulinarny autorytet. Jaką konkretnie niespo­dziankę Ewa i Ania przygotowały swoim fanom?

Ewa Chodakowska i Anna Starmach zaczynają współpracę!

Już w styczniu rusza wspólny projekt Ewy Chodakowskiej i Anny Starmach #zdrowypoczątekroku, który ma zachęcić kobiety i mężczyzn, by zmienili tryb życia i wytrwali w noworocznych postanowieniach. Jak zamierzają to zrobić?

Ewa i Ania będą działać na zasadzie wymiany. Starmach stworzy przepisy kulinarne z użyciem superfoods, które pomogą pozbyć się zbędnych kilogramów, a Ewa zaproponuje do nich treningi. Wszystko będą udostępniać w swoich social mediach – powiedział „Fleszowi” znajomy gwiazd.

Ale to nie wszystko! Rok temu Ania Starmach została mamą Jagny, a teraz sama zdecydowała się podjąć wyzwanie i wyrzeźbić swoją sylwetkę - oczywiście pod okiem Ewy Chodakowskiej! Kolejny krok? Jeśli Ewie i Ani uda się pogodzić terminy i inne zobowiązania zawodowe, to w drugiej połowie 2020 roku planują wspólne obozy treningowe, podczas których Starmach poprowadzi warsztaty zdrowego żywienia. My już czekamy na ich wspólną trasę. A wy?

Anna Starmach, dzięki treningom Ewy Chodakowskiej, chce wyrzeźbić swoją sylwetkę po ciąży

Instagram