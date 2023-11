Martyna Wojeciechowska na swoim koncie w mediach społecznościowych namawia do korzystania z plastikowych butelek? Tłumaczy, że można je łatwo utylizować. To trochę kłóci się z ideą życia w zgodzie z naturą. Plastik rozkłada się 400, a nawet 1000 lat! Gwiazda programu "Kobieta na krańcu świata" namawia, by segregować śmieci, bo tylko w ten sposób plastik trafi do recyklingu!

Po jej wpisie w sieci rozpętała się prawdziwa burza! Internauci chyba nie do końca zrozumieli przesłanie, o które chodziło Martynie. Podróżniczka nie namawiała do korzystania z plastiku, a jedynie do dbałości o to, co się dzieje z naszymi odpadami. A wszystko oczywiście w myśl dbałości o czystość naszej planety.

Sprawę skomentowała Anna Popek. Jasno i na temat. Sami zobaczcie!

