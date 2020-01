Anna Lewandowska pokazała twarz Klary! Córeczka trenerki to już duża dziewczynka! 

Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z córką. Klara to już duża dziewczynka! Córka Ani i Roberta Lewandowskich urodziła się 4 maja 2017 roku- od chwili narodzin dumni rodzice chronili wizerunek swojej pociechy i nie pokazywali zdjęć, na których była widoczna jej twarz. Jakiś czas temu wszystko zaczęło się zmieniać, a Ania i Robert zaczęli pokazywać fotki dzięki którym fani mogli zobaczyć, do kogo podobna jest ich córka. Teraz trenerka pochwaliła się najnowszym zdjęciem na którym widać Klarę! To najsłodsze co dziś zobaczycie!

Anna Lewandowska zabrała córkę na obóz treningowy

Anna Lewandowska już od kilku dni prowadzi zimowy obóz treningowy. Na obozie towarzyszy jej oczywiście Klara! Teraz trenerka opublikowała na swoim profilu na Instagramie najnowsze zdjęcie z treningu, na którym pozuje z córeczką. Klara Lewandowska to prawdziwy słodziak! Internauci są zachwyceni fotką Ani i Klary!

- Tyle miłości na jednym zdjęciu 😍

- Cudne dziewczyny❤

- I to jest piękne 😍👌 Mama i Córka 💋😍❤

- Co tu dużo pisać jaka mama taka córka ❤️❤️❤️dzielna dziewczynka 💪💪💪- komentują fani.

Zobaczcie, jak Klara trenuje razem ze swoją mamą. Córeczka Ani i Roberta Lewandowskich to już duża dziewczynka! Ależ ona jest urocza!

