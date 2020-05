Anna Lewandowska urodziła drugą córkę, Laurę, 10 dni temu, a już teraz jest w genialnej formie. Już trzy dni po porodzie Ania zaczęła wrzucać swoje zdjęcia do mediów społecznościowych, jednak dopiero teraz zdecydowała się zaprezentować swoją sylwetkę w całej okazałości! Ania wygląda rewelacyjnie - aż trudno nam uwierzyć, że Laura przyszła na świat zaledwie półtora tygodnia temu.

Zobacz także: Ania Lewandowska w seksownym kostiumie kąpielowym za 29 złotych. Ten wzór wyszczupla!

Tak Anna Lewandowska wygląda 10 dni po porodzie! Trenerka fitness i jedna z największych gwiazd w Polsce zaprezentowała swój nowy look z oversize'owym płaszczem sygnowanym logo Burberry (Vitkac, 8250 złotych) w roli głównej. Do płaszcza Ania dobrała czarne szorty i klasyczne kalosze do połowy łydki. Stylizacja Ani wyeksponowała przede wszystkim jej długie i umięśnione nogi.

Zobacz także: Anna Lewandowska w gumowych sandałach Chanel za 4 tysiące złotych. Są tak brzydkie, że aż ładne?

Jak oceniacie nowy look Ani? My jesteśmy pod wrażeniem - szczególnie piękną sylwetką Ani.

Spójrzcie na jej nogi!

Ania Lewandowska urodziła Laurę 6 maja 2020 roku. To jej druga córeczka, pierwsza ma na imię Klara.

Instagram

Anna Lewandowska wygląda i czuje się rewelacyjnie. Macierzyństwo zdecydowanie jej służy!