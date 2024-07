Anja Rubik pojechała na Kubę. Co polska top modelka robi na tej egzotycznej wyspie? Anja prawdopodobnie łączy wypoczynek z pracą. Modelka zamieszcza w sieci kolejne fotki z podróży. Wynika z nich, że przebywa w Havanie wraz z ekipą swojego magazynu o modzie "25 Magazine". Niesamowite kubańskie plenery to idealne tło do modowej sesji zdjęciowej! Nie możemy doczekać się efektów! Na jednym ze zdjęć modelki pojawił się także polski akcent. Na fotce widzimy piękną Anję Rubik, siedzącą na masce... czerwonego malucha!

Dwoje Polaków na Kubie - podpisała swoje zdjęcie modelka.

Polscy fani Anji Rubik są zachwyceni tym zdjęciem. Pod fotką natychmiast pojawiła się lawina komentarzy Polaków:

Ale piękna dziewczyna w towarzystwie pięknego Fiata. Świetne zdjęcie! ...maluszek ma ekstra felgi. Ooo nasz fiacik kochany:)

Myślicie, że maluch będzie jednym z elementów sesji zdjęciowej w magazynie Anji? :)

Anja Rubik w Havanie, pozuje na kultowym maluchu.

Anja Rubik pojechała na Kubę z ekipą swojego magazynu.

Modelka pokazuje migawki z podróży w internecie.

Anja Rubik to najsłynniejsza polska modelka na świecie.