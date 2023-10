AniKa Dąbrowska wygrała drugą edycję "The Voice Kids". Właśnie pracuje nad swoim solowym albumem i - jak sama powtarza - spełnia marzenia. Dzięki udziałowi w talent show stała się popularna, jednak sława ma swoje dwie strony, nie tylko tę dobrą. Po sukcesie w programie wylała się na nią fala hejtu, ponieważ nie każdemu odpowiadał werdykt.

Anika w rozmowie z Party.pl przyznała, że początkowo bardzo przejmowała się komentarzami na swój temat, które czytała w internecie. Jak teraz podchodzi do kwestii hejtu? Posłuchajcie, co nam powiedziała, to może być cenna lekcja dla każdego.

Anika Dąbrowska szczerze o hejcie po wygranej w "The Voice Kids".

