Nowa pierwsza dama od początku kadencji Andrzeja Dudy budzi duże zainteresowanie mediów. Agata Duda na każdym kroku jest porównywana do Claire Underwood z serialu "House of Cards". Dlaczego? Ma identyczną fryzurę, jak bohaterka serialu, a do tego widać, że w doborze garderoby bardzo inspiruje się słynną panią Underwood.

Na pewno podobnie, jak bohaterka serialu jest wielkim wsparciem dla swojego męża, ponieważ towarzyszy mu na wszystkich najważniejszych uroczystościach. W ostatni weekend, Agata Duda pojawiła się z mężem w Radzyminie, gdzie odbyła się uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego. Jak zwykle, Agata Duda wyglądała bardzo elegancko, a biały kostium podkreślił jej świetną figurę i urodę. Jak podoba Wam się jej styl?