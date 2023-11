Kim jest Vanessa? To pierwsza kobieta w historii USA, która latem weszła na K2, zdobyła też Koronę Ziemi. Słowa Amerykanki odbiły się w mediach szerokim echem. Pojawiają się głosy, że przesadziła, a ratownicy zrobili wszystko, co w ich mocy i zasługują tylko na słowa uznania.

Wpis Amerykanki:

Can't believe they are not climbing higher to get #Mackiewicz @czapkins - he is the one injured #snowblind & #frostbitten - his blood is on everyone's hands celebrating @ZabRevol return https://t.co/lDUfirW2o3 #RIP #sendingboystodoamansjob

— Vanessa O'Brien (@vobonline) January 28, 2018