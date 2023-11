3 z 4

W maju aktorka przeszła ciężką operację mózgu. Do szpitala trafiła nagle. Nie było pewności, czy aktorka przeżyje:

Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam co się dzieje... Jak przez mgłę pamiętam, że karetka przyjechała po mnie, byłam załamana, że inspicjent wyszedł na scenę i nie wiem co powiedział, ale odwołał drugi akt, a ludzie klaskali... Nic nie pamiętam, karetki, przyjęcia, badania, ale pamiętam ze szpitala jedną rzecz - lekarz podszedł do mnie i czekał, aż będę go słyszeć. Za nim widziałam Rafała załamanego. Powiedział - pękł Pani tętniak w głowie, który całą krwią zalał Pani głowę, musimy operować natychmiast, nie wiem czy przeżyje Pani, a jeśli przeżyje, nie wiem co będzie- napisała Alżbeta Lenska we wstrząsającym wpisie na Instagramie

Na szczęście operacja się udała, a Alżbeta wróciła do zdrowia i do pracy. Twórcy serialu „Ojciec Mateusz”, gdzie gra Agatę, czekali na jej powrót! To bohaterka Lenskiej spodziewa się dziecka. Co ciekawe, jej męża gra... Rafał Cieszyński, prywatnie mąż aktorki ;)

