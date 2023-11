Alżbeta Lenska ma dziś urodziny! To wyjątkowy dzień dla aktorki, której życie było zagrożone jeszcze kilka tygodni temu. Alżbeta Lenska przeżyła straszne chwile - nagle i nieoczekiwanie pękł tętniak w jej mózgu. Gwiazda była akurat w teatrze, miała przerwę, gdy stało się najgorsze. Na szczęście wyjątkowo szybka akcja ratunkowa i ciężka operacja uratowały Lenską.

Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam co się dzieje... Jak przez mgłę pamiętam, że karetka przyjechała po mnie, byłam załamana, że inspicjent wyszedł na scenę i nie wiem co powiedział, ale odwołał drugi akt, a ludzie klaskali... Nic nie pamiętam, karetki, przyjęcia, badania, ale pamiętam ze szpitala jedną rzecz - lekarz podszedł do mnie i czekał, aż będę go słyszeć. Za nim widziałam Rafała załamanego. Powiedział - pękł Pani tętniak w głowie, który całą krwią zalał Pani głowę, musimy operować natychmiast, nie wiem czy przeżyje Pani, a jeśli przeżyje, nie wiem co będzie - napisała Alżbeta Lenska we wstrząsającym wpisie na Instagramie.