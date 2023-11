4 z 4

Lekcja na przyszłość

„Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam co się dzieje. (...) Nic nie pamiętam, karetki, przyjęcia, badania, ale pamiętam ze szpitala jedną rzecz – lekarz podszedł do mnie i czekał aż będę go słyszeć, za nim widziałam Rafała załamanego. Powiedział – pękł Pani tętniak w głowie, który całą krwią zalał Pani głowę, musimy operować natychmiast, nie wiem czy przeżyje Pani, a jeśli przeżyje, nie wiem co będzie”, relacjonowała tamte wydarzenia Lenska. Zrozpaczona poprosiła Rafała, by przekazał ich dzieciom, że je bardzo kocha. Bała się, że straci i je, i ukochanego męża. Zrozumiała, że w życiu liczą się tylko zdrowie i najbliżsi. Jeszcze leżąc na OIOM-ie, Lenska przykazała Cieszyńskiemu, że „ma być szczęśliwy”. Gdy zagrożenie życia minęło, Alżbeta uznała, że dostała nowe życie, i postanowiła, że nie zmarnuje z niego ani chwili. Ale zanim będzie znów korzystać z jego uroków, musi przejść żmudną rehabilitacją. „Wyglądam dziwnie, nie chodzę jeszcze, wszystko powoli się dzieje, ale wiecie co? Jestem szczęśliwa (…). Kocham moje dzieci i nagle mam luz, żeby one się nie przejmowały i były szczęśliwe, czasem słuchając tego o co czasem proszę”, napisała. Jej motto na kolejne lata? Robić to, o czym się marzy!

