Aleksandra Konieczna gra teraz w serialu "Diagnoza" ordynator Marię Kaletę. Prywatnie jest mamą dorosłej już córki, która studiuje na łódzkiej filmówce. W rozmowie z magazynem "Party" wyznała, że choć wychowywała córkę samotnie, nie wyobraża sobie życia bez dziecka. Aleksandra Konieczna powiedziała też bardzo wprost, że nie jest to proste zadanie. Padły mocne słowa!

Na pytanie, co jest najtrudniejsze w samotnym wychowywaniu córki, Konieczna odpowiedziała:

Dziś mówi się kobietom, że na wszystko znajdą czas, jeśli tylko odpowiednio się zorganizują.

To kompletne bzdury! Wyszłam wczoraj z domu i zobaczyłam billboarad z napisem: „Możesz więcej”, a potem usłyszałam w radio reklamę z hasłem: „To zapewni ci przewagę w każdej sytuacji”. Ręce opadają! Ja absolutnie nie chcę mieć przewagi w każdej sytuacji. Przyrzekam, że gdybym zobaczyła slogan: „Możesz mniej!”, tobym natychmiast chciała mieć to, co jest w ten sposób reklamowane. Denerwuje mnie wszechogarniający przymus bycia świetnie zorganizowanym, atrakcyjnym i mogącym wszystko", mówi Konieczna.