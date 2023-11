Reklama

Ostatnie tygodnie pokazały, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z Jerzym Owsiakiem na czele jest niezwykle ważna dla większości Polaków, wśród których nie zabrakło wielu gwiazd, angażujących się w akcję #MuremZaOwsiakiem. Dzięki ogromnemu wsparciu Jerzy Owsiak po złożeniu rezygnacji z funkcji prezesa WOŚP powrócił na swoje stanowisko, a teraz będzie miał szansę powalczyć o Pokojową Nagrodę Nobla, do której został nominowany. Wiemy już, że Kinga Rusin uważa, że nagrody Nobla powinny trafiać do osób działających bardziej globalnie , a co o tym sądzi Agnieszka Woźniak-Starak? Spytaliśmy ją! Zobaczcie materiał wideo.

Agnieszka Woźniak-Starak jest za przyznaniem nagrody Nobla dla Owsiaka? Zobaczcie wideo!

East News

Jerzy Owsiak został nominowany do nagrody Nobla