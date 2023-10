Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska od ponad dwóch lat tworzą zgraną parę. Niestety ostatnio w mediach pojawiły się informacje o rzekomym kryzysie w ich związku. Fani pary bardzo przejęli się tymi plotkami i zaczęli dociekać co tak naprawdę się stało. My postanowiliśmy zapytać u źródła i porozmawialiśmy z Adamem Zdrójkowksim! Czy rzeczywiście wielbiciele tego duetu mają powody do obaw?

Sprawdźcie, co na ten temat powiedział nam młody aktor!

Adam i Wiktoria są jedną z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu! Nic dziwnego, że fani bardzo zaniepokoili się plotkami na temat ich kryzysu w związku.

Mat. prasowe/fot. Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP