Ku zaskoczeniu wszystkich, Sejm przyjął projekt ustawy, na mocy której 12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy! Dzięki temu Polacy otrzymają jeden, dodatkowy dzień w którym będą mogli odpocząć od pracy i świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Niestety, okazuje się, że przyjęta ustawa nie obejmuje wszystkich grup zawodowych. Kto będzie musiał pracować 12 listopada i czy sklepy będą otwarte? Wiemy!

12 listopada dniem wolnym od pracy. Czy sklepy będą otwarte?

Chociaż 12 listopada 2018 został ogłoszony Świętem Narodowym, to nie wszyscy Polacy będą mogli zrobić sobie wolne. Ustawa nie obejmuje m.in. lekarzy, służb mundurowych, aptekarzy, pielęgniarek i osób obsługujących transport publiczny. A co ze sklepami? Czy w poniedziałek 12 listopada zrobimy zakupy? Tak! Według przyjętej ustawy w handlu będzie to normalny dzień roboczy.

W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni- czytamy w projekcie ustawy.

Co sądzicie o pomyśle polityków?

12 listopada sklepy będą otwarte.

