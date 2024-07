Już jutro do kiosków w całym kraju trafi najnowszy numer "Vivy!". Tym razem na wyjątkowej okładce magazynu znalazło się aż 12 gwiazd polskich filmów i seriali. "Nowe twarze" to m.in. Natalia Klimas, Agnieszka Więdłocha, Kasia Warnke, Olga Kalicka i Aleksandra Hamkało. Panie pozują w zjawiskowych białych kreacjach i wszystko wskazuje na to, że o wielu z nich jeszcze usłyszymy.

Co jeszcze w numerze? Redakcja magazynu postanowiła oddać hołd zmarłej Annie Przybylskiej, która niespełna rok temu zdobyła tytuł "Viva! Najpiękniejszej". Zobacz: Anna Przybylska była doskonałą mamą. Tak pozowała z dziećmi w Vivie!

Nowa "Viva!" z 134 stronami w kioskach już jutro za jedyne 3,29 zł.

Gwiazdy bez retuszu w "Vivie!":