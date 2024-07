A jednak! Edyta Górniak zostanie jurorką programu "Hit, Hit, Hurra!" - potwierdza portal branżowy wirtualnemedia.pl. Gwiazda, po długich negocjacjach, podpisała już kontrakt z producentami show. Kto obok diwy pojawi się w składzie jurorskim? Portal donosi, że będą to: dziennikarz muzyczny Hirek Wrona oraz nauczyciel śpiewu Bartek Caboń.

Reklama

Skład jury programu "Hit, Hit, Hurra"

Nowy program "Hit, Hit, Hurra" w TVP 1 to talent-show z udziałem dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Jest to autorski projekt TVP, który zobaczymy już we wrześniu w Jedynce, w każdą środę o 20:30.

W jury programu zasiądą Edyta Górniak, Hirek Wrona oraz Bartek Caboń, który jest wokalistą oraz certyfikowanym nauczycielem śpiewu. W swojej karierze współpracował z takimi gwiazdami jak Budka Suflera czy Urszula. Prowadzi tez bloga. Jest absolwentem wokalistyki Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ma 33 lata.

Zobacz także

Producenci wciąż zastanawiają się, kto poprowadzi nowe show TVP 1. Czy udział Edyty Górniak przyciągnie widzów przed telewizory?

Zobacz także: Kołysanki dla dzieci. Dlaczego warto śpiewać dziecku?

Edyta Górniak zasiądzie w jury nowego show TVP 1.

Reklama

Hirek Wrona będzie jednym z jurorów programy Hit, Hit, Hurra.