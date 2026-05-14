Kłamstwo Krzysztofa ws. zdrady miało krótkie nogi. Kinga wyjawiła Malice całą prawdę. Uczestniczka "Love is blind" nie ukrywała:

Czuję się oszukana i okłamana, bo naprawdę zaufałam

"Love is blind: Polska": Krzysztof zdradził Malikę z Kingą

W "Love is blind" doszło do pierwszej zdrady.

Krzysztof przyznał się, że koledze, że spotkał Kingę i doszło między nimi do pocałunku. Tłumaczył to tym, że przestał wierzyć, że z Maliką mu coś wyjdzie, a Kingę miał na pierwszym miejscu na etapie podsów.

Usłyszałem jej głos, uczucia do mnie wróciły, był tam jakiś pocałunek, przytulenie i wzięliśmy swoje numery telefonów.

Kiedy Malika się o wszystkim dowiedziała, początkowo nie przekreśliła wszystkiego:

Kiedy poczuła się rozczarowana postanowiła powiedzieć coś więcej o swoich uczuciach. Czuje coś do mnie takiego szczerego. Ocknąłem się z jakiegoś podwójnego zauroczenia, teraz myślę tylko o Malice, będę teraz jej próbował to wynagrodzić mówił.

Ostatecznie Krzysztof postanowił zerwać relację z Maliką. Nagle okazało się, że jego historia potoczyła się inaczej niż przedstawiał to Malice. Podczas wspólnej imprezy uczestników doszło do konfrontacji Kingi i Maliki.

"Love is blind: Polska": Krzysztof okłamał Malikę ws. zdrady. Kinga wszystko wyjawiła

Kinga i Malika skonfrontowały się podczas wspólnej imprezy uczestników. Ta pierwsza przyszła, ponieważ chciała wyjawić Malice, co naprawdę wydarzyło się pomiędzy nią a Krzysztofem. Przyznała, że naprawdę wierzyła w to, że jak Krzysztof wyjdzie z programu to będą razem i zamieszkają na Islandii.

Tak mi wszystko przedstawiał, że jest pewny.

Nagle okazało się, że pomiędzy Krzysztofem a Kingą doszło nie tylko do pocałunku, ale również do bliżenia, co starał się ukryć przed Maliką, po tym, jak przeczytała jego wiadomości:

Czytałam wszystkie Wasze wiadomości, widziałam, że Ty mówiłaś, że chcesz pojechać na Islandię, że potrzebujesz tylko jego i ta ostatnia wiadomość, że coś tam kochaliście się, nie? On powiedział, że w języku polskim to ma dwa znaczenia, pierwsze wyznaczać miłość i drugie, że have sex. Powiedział, że w tym przypadku właśnie to znaczy, że wyznaczać miłość, zakochiwać się. Czyli jakby na pewno to było have sex?

Kinga przytaknęła. "Czuję się oszukana i okłamana, bo naprawdę zaufałam" - powiedziała Malika wyszła i z imprezy.

fot. Love is blind: Polska, Netflix

