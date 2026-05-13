Gamou Fall wygrał finał "Tańca z gwiazdami". Teraz nadeszły radosne wieści

Gamou Fall dopiero co odebrał Kryształową Kulę i główną nagrodę finansową za zwycięstwo w finale 18. edycji „Tańca z gwiazdami”, a już pojawiły się kolejne wieści z jego zawodowego kalendarza. 34-letni aktor ma dołączyć do obsady „Barw szczęścia” - jednej z flagowych produkcji Telewizji Polskiej. Na tym etapie nie ujawniono, w jaką postać się wcieli.

Jego udział w „Tańcu z gwiazdami” od początku wywoływał spore emocje, bo Gamou Fall wchodził do programu jako jedna z mniej rozpoznawalnych twarzy tej edycji. Szybko okazało się jednak, że na parkiecie liczy się coś więcej niż nazwisko na starcie. W parze z Hanną Żudziewicz konsekwentnie budował formę, a kolejne występy przynosiły najwyższe noty, w tym maksymalne „czterdziestki”.

Finał był zwieńczeniem tej drogi. Choć wszystkie występy oceniono na komplet punktów, o wyniku przesądziły głosy widzów. To one dały mu zwycięstwo i miejsce w gronie triumfatorów polskiej odsłony „Tańca z gwiazdami”. W decydującym starciu zostawił w tyle Sebastiana Fabijańskiego, Magdalenę Boczarską oraz Paulinę Gałązkę. Potem mogliśmy zobaczyć, jak uczestnicy bawili się po finale „Tańca z gwiazdami”.

Teraz kurs na popularność ma ciąg dalszy, bo Gamou Fall ma zasilić obsadę „Barw szczęścia”. To ruch, który od razu przyciąga uwagę: przejście z tanecznego show do serialu TVP oznacza dla aktora wejście w przestrzeń, gdzie widzowie śledzą bohaterów regularnie, odcinek po odcinku. W przypadku takich produkcji nawet jeden nowy wątek potrafi wywołać burzę komentarzy.

Największą niewiadomą pozostaje jednak to, kogo zagra. Informacja o angażu pojawiła się krótko po finale „Tańca z gwiazdami”, ale bez szczegółów dotyczących postaci czy daty wejścia na plan. To podkręca zainteresowanie, bo przy „Barwach szczęścia” publiczność zwykle szybko zaczyna zgadywać, czy chodzi o świeżą postać, czy o rolę, która mocno namiesza w już znanych relacjach.

Sam Gamou Fall jeszcze w trakcie tanecznej przygody podkreślał, że startował z pozycji mniej znanego uczestnika, a w tej sytuacji kluczowe stają się autentyczność i ciężka praca. Zwracał też uwagę, że taki format może okazać się przełomem w karierze.

Zdecydowanie byłem najmniej znanym uczestnikiem, ale chyba chodzi o to w tej drodze, żeby być sobą i ludzie widzą, jak jesteś sobą, doceniają to. Tak samo, jak widzą ciężką pracę i gdy nabiera ona kształtów z tygodnia na tydzień. To jest to powiedział w rozmowie w radiu Eska.

Gamou Fall wygrał finał "Tańca z gwiazdami". Teraz nadeszły radosne wieści Fot. Wojciech Olkusnik/East News