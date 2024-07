1 z 4

Adam Zdrójkowski jest jednym z najmłodszych uczestników szóstej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jego partnerką będzie Wiktoria Omyła. Mamy dla Was zdjęcia z ich treningu. Widać, że gwiazdor "Rodzinki.pl" przykłada dużą uwagę do ćwiczeń. Przy okazji to doskonała okazja, aby pochwalić się swoimi mięśniami. A 16-latek naprawdę ma co pokazać. Jego biceps robi wrażenie.

Czy jego fanki doprowadzą Adama do zwycięstwa?

