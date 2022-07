"You Can Dance": Pogrzeb Natalii Madejczyk. Rodzina ma wzruszającą prośbę do żałobników

Wiadomo już, kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie Natalii Madejczyk z "You Can Dance". Prośba rodziny związana z pogrzebem tancerki rozdziera serce...

Natalia Madejczyk, jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek programu "You Can Dance", zmarła pod koniec czerwca na skutek powikłań po wypadku - tancerka doznała ciężkich oparzeń podczas pożaru w mieszkaniu, w którym wówczas przebywała. Teraz do mediów trafiła informacja, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb artystki. Pojawiła się również wzruszająca prośba do żałobników od rodziny zmarłej tancerki. Sprawdźcie szczegóły.

"You Can Dance": Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Natalii Madejczyk?

Natalia Madejczyk podbiła serca widzów biorąc udział w pierwszej polskiej edycji programu "You Can Dance", emitowanego wówczas na antenie stacji TVN. Artystka w tanecznym show zaszła bardzo daleko, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Swoje życie zawodowe oczywiście związała z tańcem i występowała nie tylko w Polsce, ale też za granicą, m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Chicago... Niestety, jej piękną karierę tancerki i choreografki przerwał tragiczny wypadek - Natalia Madejczyk z "You Can Dance" ucierpiała w pożarze i na skutek powikłań zmarła w szpitalu. Wiadomość o śmierci Natalii dotarła do mediów 24 czerwca, a teraz rodzina poinformowała, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie tancerki.

- Droga Rodzino, Przyjaciele, Znajomi, będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie nam towarzyszyć w ostatniej ziemskiej drodze Natalii. Ceremonia odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 15.07.2022 roku o godzinie 14:00 na Starym Cmentarzu pw. św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 39 w Łodzi - przekazała rodzina Natalii Madejczyk.

Najbliżsi zmarłej tancerki mają również wzruszającą prośbę do żałobników dotyczącą ich stroju w dniu pogrzebu, a także kwiatów.

- Zgodnie z wolą Natalii, prosimy o nieprzywdziewanie czerni. Z rozmów na tematy egzystencjonalne wiemy, że pragnęłaby, abyśmy pożegnali Ją w radosnych kolorach lub kwiatach. Także w imieniu Natalii, prosimy o nieprzynoszenie wieńców i wiązanek, zwłaszcza sztucznych. Jeśli macie ochotę przyozdobić miejsce pochówku, prosimy o kwiaty polne lub ogrodowe, a środki, które zamierzaliście wydać na wieńce, wrzućcie, prosimy, do puszek osób kwestujących przed kaplicą. Pieniądze zasilą renowację i odnowę zabytków na Starym Cmentarzu - kto wie, ile jeszcze pięknych Dusz pozostawiło swe ciała w tym miejscu.

Natalia Madejczyk miała zaledwie 36 lat. Jej niespodziewana, nagła śmierć wstrząsnęła nie tylko fanami programu "You Can Dance", ale także znanymi osobami związanymi z produkcją. Wzruszające wpisy po śmierci Natalii pojawiły się między innymi na instagramowych profilach Kingi Rusin czy Michała Piróga. My również wciąż nie możemy uwierzyć, że wspaniałej, utalentowanej Natalii Madejczyk nie ma już wśród nas...