To już oficjalna informacja! Znamy jurorów programu The Voice of Poland. W jury zasiądą: Andrzej Piasek Piaseczny, Marysia Sadowska, Natalia Kukulska, Baron i Tomson. Informacja została potwierdzona w dzisiejszym wydaniu "Pytania na Śniadanie". Przypomnijmy, że w "The Voice of Poland" nie zobaczymy już Edyty Górniak, która napisała fanom, że w tym czasie ma zaplanowane inne aktywności zawodowe, ani Justyny Steczkowskiej. Będzie wam ich brakować?

Czekacie na nowe odcinki The Voice of Poland? Kto waszym zdaniem sprawdzi się najlepiej w roli jurora?

Znamy jury! W jury zasiądzie Andrzej Piasek Piaseczny.

East News

Oprócz niego Marysia Sadowska.

ONS

Natalia Kukulska zadebiutuje w programie.