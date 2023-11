Reklama

Wspaniała wiadomość dla fanów "Big Brothera". Po jedenastu latach przerwy wiosną tego roku reality show powraca na antenę! Wiadomo już, że program poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka zastąpi m.in. Martynę Wojciechowską czy Andrzeja Sołtysika, których wcześniej mogliśmy oglądać w tej roli. Co ciekawe, Agnieszka zrezygnowała z prowadzenia "Ameryki Express". Teraz będziemy mogli oglądać ją w TVN7.

Podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji zapytaliśmy nową prowadzącą o zmiany w domu Wielkiego Brata. Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Jednak czy przypadną one uczestnikom do gustu? Posłuchajcie, co zdradziła nam Agnieszka Woźniak-Starak!

Czy Agnieszka Woźniak-Starak dobrze poprowadzi program?