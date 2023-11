Tymon Tymański opowiedział o śmierci swojego ojca. Muzyk zdradził przed kamerą Party.pl, że w czasie kiedy powstawał program "Azja Express 2", umierał jego ojciec. Artysta mocno to przeżywał i prosił los, by mógł się jeszcze pożegnać z ojcem. Podróż do Azji stała się dla Tymona Tymańskiego symboliczna. Pięknie o tym opowiedział!

Posłuchaj wzruszających słów Tymona Tymańskiego.

Tymon Tymański zdradził, że w czasie nagrań "Azji Express", jego ojciec odchodził.