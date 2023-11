Reklama

Wydawać by się mogło, że jurorzy programu "Top Chef" bywają zgodni w swych opiniach. Różnią się co prawda w detalach, jednak co do ostatecznego werdyktu nie mają wątpliwości. Albo potrawa jest smaczna, albo niezjadliwa. W najbliższym odcinku wydarzy się jednak coś nieoczekiwanego.

- Dla mnie jest to na pewno deser świąteczny (…) Tu będę miał odmienne zdanie od Wojtka z tego względu, że mi akurat ta kruszonka pasuje – wypowiada się na temat jednego z dań Robert Sowa. - Kto lubi cukier, niech bije brawo. A ja dziękuję – oznajmia z kolei z właściwą sobie kamienną twarzą Wojciech Modest Amaro.

O jakie danie dokładnie chodziło? Co jeszcze mówią jurorzy? Zobacz fragment programu! "Top Chef" w środę 28 marca o godzinie 21.30 w Polsacie!

Zobacz: Wraca "Top Chef" i zjawiskowa Ewa Wachowicz! Zobaczcie zdjęcia z planu