Edyta Górniak jest zachwycona Dawidem Kwiatkowskim! Artyści zaprzyjaźnili się na planie "The Voice Kids", gdzie są jurorami. Artystka opowiedziała nam o tym, co zrobił dla niej młody gwiazdor. Okazuje się, że kiedy potrzebowała ważnych dla niej leków, dostępnych tylko w Londynie, to właśnie on przywiózł je do Polski przy okazji swojego pobytu na MTV Europe Music Awards. Ale to nie wszystko :)

Zobaczcie, co Edyta mówi o Dawidzie!

Niedawno swoją premierę miał singiel Edyty - Andromeda!

East News

