Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak w "The Voice Kids" pełnią tę samą rolę - oboje są jurorami. Czy artyści znaleźli wspólny język, mimo sporej różnicy pokoleniowej? Dawid Kwiatkowski opowiedział nam, jakie relacje łączą go z Edytą Górniak i jak układa im się praca na planie. Co więcej, niedługo muzyk wyjedzie do Los Angeles i to na cały miesiąc! Czy spotka się tam z Edytą Górniak i jej synem Allanem? Już to wiemy! Zobaczcie nasz materiał wideo.

Na co dzień Edyta Górniak i jej syn Allan mieszkają w Los Angeles

Czy Dawid Kwiatkowski odwiedzi gwiazdę w USA?

Edyta Górniak kocha Dawida! ;)

