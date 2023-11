Reklama

Jest show dla dzieci, jest dla dorosłych, będzie dla starszych? Jak podają wirtualnemedia.pl, firma TALPA chce wprowadzić na rynek telewizyjny program "The Voice Senior", skierowany dla osób powyżej 60. roku życia! Formatem zainteresowały się już telewizje w Holandii, Belgii i Niemczech. Czy trafi do Polski?

Tego nie wiadomo, choć znając upodobania telewidzów TVP do formatów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids" jest na to ogromna szansa! Zasady programu "The Voice Senior" byłyby podobne do tych w dwóch wyżej wymienionych talent show.

Wirtualnemedia.pl podają, że telewizje Sat.1 z Niemiec, VTM z Belgii oraz RTL4 z Holandii są zainteresowane pokazaniem takiego show i już szukają chętnych! Czy myślicie, że w Polsce takie show miałoby racę bytu?

Niedawno na antenie widzieliśmy The Voice Kids.

