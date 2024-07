Od kilku tygodni spekuluje się, o tym, kto będzie zasiadał w jury nowej edycji The Voice of Poland. Po rezygnacji Justyny Steczkowskiej, Edyty Górniak i Marka Piekarczyka, ruszyła giełda nazwisk. Jednym pewniakiem był udział Haliny Mlynkovej jako prowadzącej. Zobacz: Znamy nową prowadzącą The Voice! To ona zastąpi Magdę Mielcarz

Przed chwilą na Facebooku programu pojawiła się zaskakujące informacja. Szósta odsłona The Voice of Poland zostało w tym sezonie odwołana i przeniesiona na jesień! Produkcja tłumaczy się chęcią zadbania o najwyższe standardy programu:

Kochani! Wam - jako pierwszym - przesyłamy oficjalny komunikat dotyczący kolejnej edycji "The Voice of Poland. „The Voice of Poland” powróci jesienią TVP2 informuje, że emisja szóstej serii programu „The Voice of Poland” została przeniesiona na jesień. Powodem takiej decyzji jest dbałość o zachowanie jak najwyższych standardów programu, który uznanie widzów zawdzięcza właśnie wysokiemu poziomowi artystycznemu i realizacyjnemu. Okres pomiędzy ostatnią, jesienną edycją a planowaną na wiosnę, szóstą odsłoną „The Voice of Poland”, okazał się zbyt krótki dla producenta wykonawczego programu, firmy Rochstar Sp. z o.o., by przygotować go na równie wysokim poziomie, co poprzednie edycje. Sympatyków programu pragniemy uspokoić, że „The Voice of Poland” nie znika na stałe z ramówki TVP2. Program powróci do Dwójki jesienią 2015 roku w formule gwarantującej naszym widzom najwyższą jakość - czytamy