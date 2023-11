Reklama

„#Supermodelka Plus Size” to program, w którym uczestniczki pod okiem ekspertów pracują, aby zostać pierwszymi profesjonalnymi modelkami plus size. A co wydarzy się w szóstym odcinku? Dzięki warsztatom tanecznym Zuza po długiej przerwie poczuje, że scena to jej miejsce. Czy będzie podbijać estrady nie tylko jako modelka?

Szósty odcinek „#Supermodelki Plus Size” już dzisiaj - 11 października, o godzinie 20:40 w Polsacie. Zobaczcie zwiastun!

