Stefano Terrazzino pojawi się w kolejnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"? Już za kilka miesięcy, wiosną 2019 roku, na antenę Polsatu wróci taneczne show z udziałem gwiazd. Kto wystąpi w dziewiątej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce. Zanim jednak stacja poinformuje, kto zatańczy tym razem, portal Plejada zapytał Stefano Terrazzino, czy weźmie udział w nowej odsłonie show. Jak odpowiedział jeden z najpopularniejszych tancerzy "TzG"?

Stefano Terrazzino do tej pory w "Tańcu z Gwiazdami" występował z takimi gwiazdami jak: Agnieszka Sienkiewicz, Aneta Zając i Iwona Cichosz. Czy wiosną po raz kolejny zatańczy w programie Polsatu? Tancerz nie ukrywa, że wciąż się nad tym zastanawia!

Jest to trudny temat dla mnie - powiedział w rozmowie z plejada.pl. Robiłem to 12 lat, ale z drugiej strony trzeba iść do przodu. (...) Nie wiem jeszcze, to jest trudne.