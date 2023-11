Niespodzianka dla wszystkich fanów programu "Big Brother"! Jak informują wirtualnemedia.pl TVN 7 pokaże dodatkowy odcinek show, już 23 czerwca, w niedzielę! Ostatnia edycja okazała się bowiem hitem oglądalności, a więc jest to swego rodzaju ukłon dla wszystkich wiernych widzów. Znamy szczegóły!

Reklama

Będzie dodatkowy odcinek "Big Brothera"!

23 czerwca o godzinie 20:00 telewizyjna Siódemka wyemituje specjalny odcinek show. Co w nim zobaczymy? Portal wirtualnemedia.pl podaje, że będą w nim pokazane dodatkowe materiały z imprezy Domu Wielkiego Brata w której wzięli udział prawie wszyscy uczestnicy zakończonej edycji. Nam udało się dowiedzieć, że program nie będzie emitowany na żywo oraz że potrwa godzinę! Co ciekawe, trwa jeszcz jego montaż - producenci chcą, aby nie zabrakło w nim najlepszych momentów! Warto więc na niego czekać, gdyż podczas imprezy mogło dojść do wielu zaskakujących rzeczy!

"Big Brother" - reaktywacja udana!

Warto przypomnieć, że „Big Brother” wrócił na antenę po 11 latach przerwy. Okazał się ogromnym sukcesem - wszystkie odcinki (nadawane kilka razy dziennie) śledziło średnio aż 758 tysięcy widzów. TVN 7 na programie zarobił ponad 60 mln złotych. Pierwszą edycję po latach wygrała uwielbiana przez widzów Magdalena Wójcik. W krótkim czasie zdobyła aż 168 tys. followersów na Instagramie, co świetnie pokazuje siłę show. Czekacie na drugą edycję?

Reklama

Magda Wójcik wielką zwyciężczynią show!