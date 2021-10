W ostatnim odcinku " Ślubu od pierwszego wejrzenia " zobaczyliśmy jak potoczyły się podróże poślubne bohaterów czwartej edycji. Przed nami pierwsze wizyty w domach partnerów. Oliwia na swoim Instagramie wróciła myślami do chwil spędzonych z Łukaszem na Malcie. Zaintrygowani wpisem internauci dopytywali o uczestnika. Co takiego napisała Oliwia? Zobacz także: Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął udział w #pillowchallenge. Niechcący zdradził, że jest z Oliwią?! Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina podróż poślubną z Łukaszem Relacja Oliwii i Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Widzowie początkowo byli zachwyceni tym, jak zostali do siebie dopasowani. Jednak wygląd zewnętrzny to nie wszystko. Uczestnicy musieli poznać również swoje charaktery, a idealnym momentem aby to zrobić była podróż poślubna. Tam doszło do małych nieporozumień, jednak to nie wpłynęło na ogólną relację pary. Internauci są bardzo ciekawi, czy Oliwia i Łukasz nadal są parą. Uczestniczka postanowiła wrócić do wspomnień z Malty w swoim ostatnim wpisie na Instagramie: A gdyby tak cofnąć czas 🤔 #maltaviews #wspomnieniazwakacji #supermoc #wehikułczasu #cobybyłogdyby #ślubodpierwszegowejrzenia #podrozposlubna #honeymoontravel Zaintrygowany wpisem internauta napisał: I nie wyjść za mąż? Oliwia nie odpowiedziała jednak na ten komentarz. - Nie ma co cofać. Wyciągać wnioski i z głową do góry do przodu. Pozderki 🔥 - Jesteś mistrzynią podnoszenia napięcia i umiesz dezorientować widzów 🙂 Oczywiście to dobrze 🙃 - Było minęło, będzie dobrze ☺️ - Bardzo bardzo...