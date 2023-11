3 z 4

Przypomnijmy, że Sara postanowiła napisać list do Karola. Początkowo chłopak był zainteresowany inną dziewczyną, Justyną. Jednak kiedy jego kandydatki przyjechały na wieś, sprawy przybrały całkiem inny bieg. Karol zaczął zbliżać się do Sary. Do tego stopnia, że widzowie mogli nawet zobaczyć ich pierwsze, romantyczne pocałunki! Jednak w wyniku incydentu, do którego doszło na planie programu "Rolnik szuka żony", Sara i Karol nie chcieli nawet próbować być razem. Dziewczyna miała żal do rolnika, że ten nie pojechał z nią do szpitala, gdy upadła i uderzyła się w głowę.

Karol bardzo szybko znalazł pocieszenie w ramionach Jagody. Rolnik pozostawał z nią w stałym kontakcie od czasu, gdy ta napisała do niego list. Jagoda nie zgodziła się jednak wziąć udziału w show TVP1, ponieważ miała zobowiązania zawodowe. Plotka głosi, że ten związek również zakończył się fiaskiem.