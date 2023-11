Reklama

"Rolnik szuka żony" to program, który pokochały miliony Polaków! Już 2 września na antenie telewizyjnej Jedynki zobaczymy pierwszy odcinek 5. edycji tego wyjątkowego show, który zjednuje ludzi. Przypomnijmy, że za sprawą "Rolnika" powstało już kilka szczęśliwych małżeństw. W tej edycji na widzów czeka jednak spora niespodzianka. W ścisłej piątce uczestników nie zobaczymy bowiem żadnej rolniczki! Ten fakt nie wszystkim przypadł do gustu. W internecie pojawiło się sporo głosów rozczarowania. Co o całej sytuacji myśli Marta Manowska, prowadząca program "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

W tej edycji "Rolnika" zobaczymy samych mężczyzn szukających miłości