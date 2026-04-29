Takich emocji tuż przed wielkim finałem "Farmy" nie spodziewał się chyba nikt. Do zakończenia programu zostały już ostatnie dni i wydawało się, że w tym momencie żaden z uczestników nie chce żegnać się z programem. Wszystko zmieniło się w najnowszym odcinku "Farmy", kiedy to okazało się, że Karolina ma już dość. Jej zachowanie podzieliło fanów show.

Karolina z "Farmy" nie wytrzymała, chciała odejść z programu

Po tym, jak Henryk odpadł z "Farmy" emocje w programie nie opadają. Uczestnicy kombinują, z kim się trzymać i co zrobić, aby dotrzeć do wielkiego finału. Po tym, jak Karolina dowiedziała się, że przed odpadnięciem Henryk razem z Wojtkiem, zastanawiali się nad pozbyciem się jej z programu, zaczęła szukać nowych sojuszników i tak dogadała się z Akselem. Wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia nowy Farmem Tygodnia miał wskazać pierwszą osobę do pojedynku - Wojtek wybrał Aksela, a ten w najnowszym odcinku musiał wskazać kolejną osobę. Ku zaskoczeniu wszystkich Karolina zaczęła namawiać Aksela, żeby wybrał jej męża, a później jej mąż miał wybrać ją. Uczestniczka nie ukrywała, że jest gotowa odejść z programu. Karolina miała poważny kryzys w "Farmie" i po tym, jak Aksel nie spełnił jej prośby w sprawie nominacji, nie wytrzymała i zalała się łzami. To właśnie wtedy widzowie zobaczyli, dlaczego Karolina chciała wziąć udział w pojedynku - wygląda na to, że nie była to gra z jej strony tylko po prostu ogromna tęsknota za dziećmi.

Fani podzieleni ws. Karoliny z "Farmy"

Wydarzenia z najnowszego odcinka "Farmy" i zachowanie Karoliny, która głośno mówiła, że ma już dość, a później postanowiła wziąć się w garść i dalej walczyć o finał show, mocno podzieliły internautów. Jedni rozumieli i współczuli uczestniczce, inni z kolei ostro ją krytykowali i żałowali, że nie odeszła z programu.

Też bym tęskniła po tak długim czasie, trzymaj się Karola

Karolina trzymam kciuki za Ciebie jesteś silną kobietą mam nadzieję że wygrasz piszą fani.

W sieci nie brakuje również innych głosów.

Dobrze gra nawet łzami

Plan nie wypalił... Ale w głowie już jest knucie... komentują internauci.

Kibicujecie Karolinie i chcecie, żeby znalazła się w finale "Farmy"?

Przypominamy, że juz dziś dojdzie do pojedynku pomiędzy Akselem, Olą a Rafałem. Jak myślicie, kto przegra i pożegna się z "Farmą"?

Zobacz także: