Karolina chciała odejść z "Farmy". Fani nie mogą uwierzyć, posypały się mocne komentarze
Zachowanie Karoliny w najnowszym odcinku "Farmy" wywołało ogromne emocje nie tylko wśród pozostałych uczestników, ale również wśród widzów. Po tym, jak Karolina wyznała, że chce trafić do pojedynku i opuścić program, w komentarzach zawrzało. Jedni współczują i rozumieją uczestniczkę, inni ostro ją krytykują.
Takich emocji tuż przed wielkim finałem "Farmy" nie spodziewał się chyba nikt. Do zakończenia programu zostały już ostatnie dni i wydawało się, że w tym momencie żaden z uczestników nie chce żegnać się z programem. Wszystko zmieniło się w najnowszym odcinku "Farmy", kiedy to okazało się, że Karolina ma już dość. Jej zachowanie podzieliło fanów show.
Karolina z "Farmy" nie wytrzymała, chciała odejść z programu
Po tym, jak Henryk odpadł z "Farmy" emocje w programie nie opadają. Uczestnicy kombinują, z kim się trzymać i co zrobić, aby dotrzeć do wielkiego finału. Po tym, jak Karolina dowiedziała się, że przed odpadnięciem Henryk razem z Wojtkiem, zastanawiali się nad pozbyciem się jej z programu, zaczęła szukać nowych sojuszników i tak dogadała się z Akselem. Wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia nowy Farmem Tygodnia miał wskazać pierwszą osobę do pojedynku - Wojtek wybrał Aksela, a ten w najnowszym odcinku musiał wskazać kolejną osobę. Ku zaskoczeniu wszystkich Karolina zaczęła namawiać Aksela, żeby wybrał jej męża, a później jej mąż miał wybrać ją. Uczestniczka nie ukrywała, że jest gotowa odejść z programu. Karolina miała poważny kryzys w "Farmie" i po tym, jak Aksel nie spełnił jej prośby w sprawie nominacji, nie wytrzymała i zalała się łzami. To właśnie wtedy widzowie zobaczyli, dlaczego Karolina chciała wziąć udział w pojedynku - wygląda na to, że nie była to gra z jej strony tylko po prostu ogromna tęsknota za dziećmi.
Fani podzieleni ws. Karoliny z "Farmy"
Wydarzenia z najnowszego odcinka "Farmy" i zachowanie Karoliny, która głośno mówiła, że ma już dość, a później postanowiła wziąć się w garść i dalej walczyć o finał show, mocno podzieliły internautów. Jedni rozumieli i współczuli uczestniczce, inni z kolei ostro ją krytykowali i żałowali, że nie odeszła z programu.
Też bym tęskniła po tak długim czasie, trzymaj się Karola
Karolina trzymam kciuki za Ciebie jesteś silną kobietą mam nadzieję że wygrasz
W sieci nie brakuje również innych głosów.
Dobrze gra nawet łzami
Plan nie wypalił... Ale w głowie już jest knucie...
Kibicujecie Karolinie i chcecie, żeby znalazła się w finale "Farmy"?
Przypominamy, że juz dziś dojdzie do pojedynku pomiędzy Akselem, Olą a Rafałem. Jak myślicie, kto przegra i pożegna się z "Farmą"?
- Henryk wyjawił, czego nie pokazali w telewizji. "Wtedy zaczęła się gra"
- Karolina podpadła fanom "Farmy". Po odcinku ostro ją podsumowali
