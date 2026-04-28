Już wiadomo, jak potoczył się finał "Ninja vs Ninja". Czy Janowi Tatarowiczowi udało się odzyskać trofeum? Oto, kto wygrał program.

Finał "Ninja vs Ninja"

Finał "Ninja vs. Ninja" jest ustawiony tak, by nie zostawić miejsca na przypadek. Trzy rundy toru miały wyłonić dwóch najlepszych zawodników wieczoru, a potem zostaje już tylko pojedynek, w którym liczy się siła, tempo i odporność na presję. Ostatnia przeszkoda to 16-metrowa lina, która rozstrzyga finałowe starcie.

Stawka jest konkretna: zwycięzca zgarnia 200 tys. zł, drugi zawodnik 50 tys. zł. Trzecia nagroda działa jak osobny wątek finału i trzyma w napięciu do ostatnich minut: 50 tys. zł dla najlepszej kobiety finału, czyli Last Woman Standing. W praktyce oznacza to, że nawet gdy walka o główne trofeum ucieknie, wynik kobiet wciąż może wywołać zwrot akcji.

W tym finale nie chodzi wyłącznie o pieniądze. W tle jest jeszcze prestiż i temat, który od miesięcy elektryzuje fanów programu: czy statuetka wróci w polskie ręce. W poprzednim, 11. sezonie wygrał Clement Gravier i to on odebrał trofeum Janowi Tatarowiczowi. Teraz Francuz wraca jako ten, którego wszyscy chcą zatrzymać, a Tatarowicz dostaje szansę, by zamknąć ten rozdział po swojemu.

Polską ekipę budują zawodnicy z różnych regionów. Wśród nazwisk są m.in. Jan Tatarowicz, Tymon Szuflicki, Franciszek Głowacki, Szymon Wiśniewski, Patrycja Teska, Kacper Tomkiewicz, Mateusz Piątkowski, Michał Klimek, Krzysztof Spławski, Dawid Włodarczyk, Damian Drzewiecki, Anna Garlacz, Jakub Dydan, Mateusz Strupiński, Kacper Gazurek, Krzysztof Orankiewicz, Patryk Obrębski, Łukasz Kończak, Grzegorz Matyszewski, Cezary Szulwach, Szymon Rapacz, Kacper Ciszewski i Przemysław Jańczuk. To mieszanka młodszych i bardziej doświadczonych, ale w finale metryka nie pomaga, jeśli zabraknie jednego pewnego chwytu.

„Reszta świata” ma w tym roku mocny skład i nie wyglądał na ekipę, która planowała tylko ładnie się zaprezentować. W finale zobaczyliśmy m.in. Isabellę i Samuela Folsomów z USA, Bethany Lodge i Immy Hales z Wielkiej Brytanii, Ole Janka z Niemiec, Joela Mattliego ze Szwajcarii oraz Clementa Graviera z Francji.

Kto wygrał "Ninja vs. Ninja"?

W ścisłym finale znaleźli się Samuel Folsom z USA oraz Jan Tatarowicz z Polski. Oto jak zakończył się finał "Ninja vs Ninja":

Wygrana: Jan Tatarowicz

2. miejsce: Samuel Folson

Last woman standing wygrywa Isabella Folsom

Nagrodzeni zostali również najszybsi nastolatkowie:

Last girl standing: Patrycja Teska,

Last boy standing: Franciszek Głowacki.

Zobacz także: