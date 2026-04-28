Produkcja "Tańca z Gwiazdami" właśnie przekazała, że z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, który przypada na 29 kwietnia, na ulice Warszawy wyjedzie specjalny tramwaj "Tańca z Gwiazdami", którym będzie można spotkać mnóstwo gwiazd związanych z formatem.

Tramwaj "Tańca z Gwiazdami" w Warszawie

Poznaliśmy już półfinałowy skład "Tańca z Gwiazdami". Już w najbliższą niedziele stanie się jasne, kto zawalczy o "Kryształową Kulę" 18. edycji najpopularniejszego show tanecznego w Polsce. Tymczasem produkcja ma dla fanów jeszcze jedną niespodziankę. Już jutro, 29 kwietnia, będzie można wsiąść do specjalnego tramwaju "Tańca z Gwiazdami" i spotkać się ze swoimi ulubieńcami. Jak przekazano w mediach społecznościowych:

Już jutro na ulice Warszawy wyruszy niezwykły tramwaj „Tańca z gwiazdami”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, który przypada na 29 kwietnia tramwajem przez Warszawę pojadą jurorzy, prowadzący, gwiazdy i tancerze naszego programu!

Tramwaj "Tańca z Gwiazdami" rozkład jazdy. Gdzie i kiedy?

Opublikowano także dokładny rozkład jazdy tramwaju "Tańca z Gwiazdami". Tramwaj z obsadą programu ruszy już o 17:00 z ul. Woronicza, jednak nie będzie się zatrzymywał na każdym przystanku. W środku nie będzie brakowało atrakcji dla fanów:

Startujemy ok. 17.00 z przystanku przy ulicy Woronicza i ruszamy w kierunku Centrum. Będziemy zatrzymywać się na niektórych przystankach na trasie przejazdu przez Centrum, Żoliborz, Pragę i Mokotów. Do tramwaju będą mogły wsiąść pasażerowie w zależności od dostępności miejsc. Na pokładzie wszystkich podróżnych czeka moc atrakcji – konkursy, quizy, rozmowy z gwiazdami TzG i świetna muzyka.

Oto dokładny rozkład jazdy tramwaju "Tańca z Gwiazdami":

Poniżej rozkład naszego przejazdu: Pętla Woronicza - Woronicza - Puławska - Marszałkowska - pl. Konstytucji - Marszałkowska - pl. Bankowy - Andersa - Stawki - al. Jana Pawła II - pl. Grunwaldzki - s. Popiełuszki - Mickiewicza - Andersa - Międzyparkowa - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Jagiellońska - Targowa - al. Zieleniecka - al. Poniatowskiego - Centrum

Na koniec dodano ważny warunek:

Pamiętajcie, że wejście do naszego tramwaju wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w audiowizualnych materiałach promocyjnych.

Wybierzecie się?

