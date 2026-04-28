Pojedynek Karoliny i Rafała na "Farmie"? Ta decyzja ws. nominacji zszokowała nawet Agnieszkę
"Farma" znów rozgrzała widzów do czerwoności. Teraz to Karolina znalazła się w centrum zainteresowania za grę pełną intryg i prób uderzenia w Aksela. Fani stają po stronie uczestnika, a atmosfera przed finałem robi się coraz bardziej napięta. W nowym zwiastunie Karolina oznajmia, że to jej mąż i ona sama mogą trafić do pojedynku.
Im bliżej finału "Farmy", tym wyraźniej widać, że na planie liczy się już nie tylko codzienna praca, ale też chłodna kalkulacja. Po odejściu Henryka z "Farmy" widzowie zobaczyli, jak strategia zaczyna dominować nad dawnymi sympatiami, a rozmowy w gospodarstwie coraz częściej kręcą się wokół tego, kogo osłabić i jak się zabezpieczyć przed głosowaniem. Już wiadomo, że w środowym pojedynku zobaczymy Aksela, a teraz Karolina ogłasza, że może on nominować Rafała, jej męża, a on z kolei weźmie ją. "Będzie się działo" - zapowiada.
Karolina chce stanąć razem z mężem do pojedynku z Akselem na "Farmie"
Po odejściu Henryka z "Farmy", to Karolina podjęła próbę sterowania sytuacją w taki sposób, aby teraz to Aksel znalazł się na wylocie. Przez takie zachowanie Karolina podpadła fanom "Farmy". Gra robi się nieprzejrzysta, a uczestnicy mają różne wersje ustaleń w zależności od tego, z kim akurat rozmawiają. Wojtek ostatecznie posłuchał Karoliny i nomniował do pojedynku Aksela, który czuje, że coś się dzieje i nie do końca może ufać "nowemu sojuszowi".
Tymczasem w nowym zwiastunie Karolina zaskakuje Agnieszkę i mówi wprost, że do pojedynku szykuje się ona z mężem. Jej zdaniem Aksel powinien teraz wskazać Rafała, a on z kolei wybierze ją. "Pojedynek między małżeństwem brzmi intrygująco" - zapowiada lektor.
No chciał kogoś ze świeżaków to ma.
Ale kogo weźmie?
Mnie. Ja też pójdę walczyć, pojadę do domu.
Fani "Farmy" są zaskoczeni pomysłem Karoliny
Widzowie "Farmy" nie ukrywają, że zwiastun zrobił na nich ogromne wrażenie, a opcja pojawienia się małżeństwa w pojedynku jest wręcz szokująca. Tym bardziej, że ta propozycja padła z ust Karoliny. Fani "Farmy" nie ukrywają, że chętnie widzieliby Karolinę w tym pojedynku.
Bardzo dobrze, że Akselek nie wkręcił się w grę Karoliny, słusznie i naukowo podchodzi do gry. Zobaczymy jak małżeństwo sobie poradzi
Szczerze powiem, że gdyby Aksel wybrał Karolę do pojedynku to by w końcu czymś zaimponował
Pojawiają się też sugestie, że to niemożliwe, aby Karolina nagle chciała wrócić do domu, skoro do tej pory walczyła jak lwica. Internauci węszą spisek z jej strony.
Cos tu śmierdzi nie wierzę, że tak łatwo odpuści Karola, że mówi ze pojedzie do domu zbty piekne.....
Ona bada grunt co Agnieszka powie chce sprawdzić, czy jest mocna w sojuszu z nią , cwana wyga
Sądzicie, że Karolina i jej mąż będą razem w pojedynku na "Farmie"?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: