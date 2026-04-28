Im bliżej finału "Farmy", tym wyraźniej widać, że na planie liczy się już nie tylko codzienna praca, ale też chłodna kalkulacja. Po odejściu Henryka z "Farmy" widzowie zobaczyli, jak strategia zaczyna dominować nad dawnymi sympatiami, a rozmowy w gospodarstwie coraz częściej kręcą się wokół tego, kogo osłabić i jak się zabezpieczyć przed głosowaniem. Już wiadomo, że w środowym pojedynku zobaczymy Aksela, a teraz Karolina ogłasza, że może on nominować Rafała, jej męża, a on z kolei weźmie ją. "Będzie się działo" - zapowiada.

Karolina chce stanąć razem z mężem do pojedynku z Akselem na "Farmie"

Po odejściu Henryka z "Farmy", to Karolina podjęła próbę sterowania sytuacją w taki sposób, aby teraz to Aksel znalazł się na wylocie. Przez takie zachowanie Karolina podpadła fanom "Farmy". Gra robi się nieprzejrzysta, a uczestnicy mają różne wersje ustaleń w zależności od tego, z kim akurat rozmawiają. Wojtek ostatecznie posłuchał Karoliny i nomniował do pojedynku Aksela, który czuje, że coś się dzieje i nie do końca może ufać "nowemu sojuszowi".

Tymczasem w nowym zwiastunie Karolina zaskakuje Agnieszkę i mówi wprost, że do pojedynku szykuje się ona z mężem. Jej zdaniem Aksel powinien teraz wskazać Rafała, a on z kolei wybierze ją. "Pojedynek między małżeństwem brzmi intrygująco" - zapowiada lektor.

No chciał kogoś ze świeżaków to ma. - mówi wprost Karolina

Ale kogo weźmie? - pyta Agnieszka

Mnie. Ja też pójdę walczyć, pojadę do domu. - dodaje Karolina

Fani "Farmy" są zaskoczeni pomysłem Karoliny

Widzowie "Farmy" nie ukrywają, że zwiastun zrobił na nich ogromne wrażenie, a opcja pojawienia się małżeństwa w pojedynku jest wręcz szokująca. Tym bardziej, że ta propozycja padła z ust Karoliny. Fani "Farmy" nie ukrywają, że chętnie widzieliby Karolinę w tym pojedynku.

Bardzo dobrze, że Akselek nie wkręcił się w grę Karoliny, słusznie i naukowo podchodzi do gry. Zobaczymy jak małżeństwo sobie poradzi

Szczerze powiem, że gdyby Aksel wybrał Karolę do pojedynku to by w końcu czymś zaimponował

Pojawiają się też sugestie, że to niemożliwe, aby Karolina nagle chciała wrócić do domu, skoro do tej pory walczyła jak lwica. Internauci węszą spisek z jej strony.

Cos tu śmierdzi nie wierzę, że tak łatwo odpuści Karola, że mówi ze pojedzie do domu zbty piekne.....

Ona bada grunt co Agnieszka powie chce sprawdzić, czy jest mocna w sojuszu z nią , cwana wyga

