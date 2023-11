Reklama

Renata Kaczoruk zdradziła, co skłoniło ją do udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Modelka, a prywatnie partnerka Kuby Wojewódzkiego, ma już na swoim koncie występ w programie rozrywkowym stacji TVN - pierwszej edycji show "Azja Express". Wówczas spotkała się ze sporą krytyką widzów. Czy to dlatego wahała się, czy przyjąć propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami", a może były inne powody? Zdradziła przed kamerą Party.pl!

Posłuchajcie wypowiedzi Renaty Kaczoruk! Pierwszy odcinek nowej edycji tanecznego show Polsatu już w najbliższy piątek, 2 marca, o godzinie 20:05.

Renata Kaczoruk zatańczy w parze z Michałem Jeziorowskim.

Będziecie kibicować modelce?